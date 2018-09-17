Burhaniye'de ders zili Başkan Uysal ile çaldı

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının başlaması dolayısıyla Faruk Kızıklı İlkokulu'na ziyarette bulundu. Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır ile birlikte yeni eğitim-öğretim yılının heyecanını yaşayan öğrencilerle bir araya gelen Başkan Uysal, ilçede eğitim veren tüm okullarda görev yapan öğretmen ve idareciler ile öğrenim gören öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yıllını kutladı. Burhaniye'deki tüm okulların ilk gününde, Başkan Uysal adına çikolata dağıtıldı.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının başlaması vesilesiyle Faruk Kızıklı İlkokulu'nu ziyaret eden Belediye Başkanı Necdet Uysal'ı Okul Müdürü Hızır Gündoğmuş karşıladı. Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette, önce Öğretmenler Odası'nda öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Uysal, daha sonra sınıfları ziyaret ederek, yeni öğretim yılına adım atan öğrencilerin heyecanını onlarla birlikte paylaştı.

Yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Başkan Uysal, çocuklardan derslerine önem vermelerini istedi. Hayat boyu kitap okumanın ve öğrenmenin önemini vurgulayan Uysal, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek, kendilerine yeni dönemde başarılar diledi. Uysal, okul yönetimi tarafından kendisine iletilen eksikliklerle ilgili yapılabilecekler konusunda da belediyenin ilgili müdürlerine talimat verdi.