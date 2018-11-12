Burhaniye'de develer havut giydi

Deveciler Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen törende, develer birer birer havutlanırken, mevlit okundu dualar yapıldı ve antrenman güreşleri düzenlendi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Güreş Arenası'nda düzenlenen havut giydirme törenine Kaymakam Hüseyin Öner, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Ak Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal ve çok sayıda güreş sever katıldı. Havutlanan onlarca deve arenaya çıkarken, mevlit okundu ve dualar yapıldı. Bazı develerin yaptığı antrenman güreşleri büyük alkış alırken, vatandaşlara pilav ikramı yapıldı.

Katılımcılara teşekkür eden Deveciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tunay Yanbakan, “Borabey develerinin sahibiyim. Bu gün burada havut giydirme töreni yapmaktayız. Develerimizi Aralık ayında aşlayacak olan güreşlere hazırlamak için onlara havut giydirme töreni yapıyoruz. Burada pilav dağıttık, keşkek dağıttık. Ve dualarımızı yaptık. Hayırlı sezonlar diliyoruz” dedi.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecilere Derneği Başkanı Yahya Yavuz da, “Burhaniye Arenası bölgemizin en iddialı arenalarından bir tanesidir. Geçen sezon ilkini Akçay'da yapmıştık. Akçay'da plajda yaptık. Ciddi manada ses getirdi. Bu tip organizasyonlar aynı zamanda bölgede bir hareketlenmeye sebebiyet verdiği için turizmimize de destek ve katkıları söz konusudur. İnşallah, develerimizin önümüzdeki sezonu kazasız belasız bitirmesini diliyorum. 9 Aralıkta Akçay'daki büyük deve güreşine de bütün dostlarımızı bekliyoruz” dedi.