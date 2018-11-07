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Burhaniye'de develere havut giydirilecek

Burhaniye ilçesinde kış aylarının yaklaşması üzerine güreş develerinin idmanları tamamlanırken, geleneksel havut giydirme töreni de 11 Kasım Pazar günü düzenlenecek.

Burhaniye Devecilik Kültürü ve Deve Güreşi Derneği'nin hazırladığı davetiyelerin dağıtımına başlandı.


Derneğin yönetim kurulu üyesi Volkan Kapçıoğlu ve Taylan Yılmaz, kurumlara davetiye dağıtırken, meraklıları havut giydirme törenine davet etti. Havut giydirme töreninde güreş de yapılacağını anlatan Volkan Kapçıoğlu, “Pazar günü sezonumuzu açıyoruz. Geleneksel havut giydirme töreninde pilav ikramı olacaktır. Bütün güreş severleri arenaya bekliyoruz” dedi.

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