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Burhaniye'de Diyabet Günü'nde ücretsiz şeker ölçümü

Burhaniye ilçesinde, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler yapılırken, Burhaniye Devlet Hastanesinde düzenlenen ücretsiz şeker ölçümü de yoğun ilgi gördü.

Hastane içinde kurulan stantta görev yapan Diyabet Hemşiresi Hülya Çelebi, diyabeti olan vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını söyledi.


Burhaniye Devlet Hastanesinde kurulan şeker ölçüm standına 100'ün üzerinde vatandaşın başvurduğunu anlatan Hülya Çelebi, “Hastaneye gelen vatandaşlar şeker ölçümü yaptırmak için sıraya girdi. Başvuranların şekerlerini ölçerken, yüksük şekeri olanlara tavsiyelerde bulunuyoruz. Diyabeti olup da farkında olmayanlar var. Böyle olanlara uyarılarda buluyoruz” dedi.

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