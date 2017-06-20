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20 Haziran 2017 11:36

Burhaniye’de Düdüklü Suyu daha bol akacak

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Madra dağından doğan Düdüklü Suyu hattının yenilenmesine başlandı.

Burhaniye’de Düdüklü Suyu daha bol akacak

20 Haziran 2017 11:36

1953 yılında döşenmiş olan hattın baştan sona yenileceğini anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, çalışmalar tamamlanınca suyun daha bol akacağını söyledi.


Burhaniye’nin önemli değerlerinden bir tanesi olan Düdüklü Doğal Kaynak Suyu’nun 1953 yılında yapılmış ve bugüne kadar yenilenmemiş olan ishale hattı, Belediye Başkanı Necdet Uysal’ın girişimleri ile yenilenmeye başlandı. Eski sistem borular yerine yeni sistem ve sağlıklı borular ile değişen hatta çalışmalar hızla devam ediyor. İlçenin değişik yerlerinde 36 çeşmeden akan suyun 64 yıllık ishale hattının yeterli bir şekilde hizmet veremediğini belirten Belediye Başkanı Necdet Uysal, ”Düdüklü suyu ile ilgili vatandaşlarımızdan sürekli akmadığına dair veya az aktığına dair şikâyetler geliyordu. Son derece eskimiş ve yıpranmış olan Düdüklü Suyu ishale hattında su kayıpları oluyor ve suyun merkeze inmesinde sıkıntılar oluşuyordu. Bunun önüne geçebilmek amacıyla yapılan araştırmalar ve çalışmalar sonucunda ishale hattının yenilenmesine karar verildi. Bu konuda, Balıkesir Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. BASKİ ekipleri şuanda Karadere Güzle Yaylasında çalışmalarını sürdürüyorlar. Bundan sonra kayıplar olmadan suyu sağlıklı bir şekilde ilçe merkezimize ulaştırabileceğiz” dedi. Burhaniye’nin yaklaşık 28 km uzaklığındaki Karadere Mahallesi Güzle Yaylasından doğan ve ilçe merkezinde değişik yerlerde bulunan 36 çeşmeden akan Düdüklü Suyu, sertliği az, kalsiyum ve klorür iyonlarınca zengin bir sudur. Türkiye’nin en nitelikli kaynak sularından biri olduğu saptanan Düdüklü Suyu, ilçe merkezinde ücretsiz olarak çeşmelerden veriliyor.




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