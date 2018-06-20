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20 Haziran 2018 14:57

Burhaniye’de Dutluca yaz sezonuna hazır

Burhaniye ilçesinde, İlçenin eşsiz Körfez manzarası ve doğasıyla dikkatleri üzerine çeken kırsal mahallesi Dutluca’da belediyenin yaptığı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Burhaniye’de Dutluca yaz sezonuna hazır

20 Haziran 2018 14:57

Her geçen gün ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen Dutluca’ya yaraşır düzenlemeler, Başkan Necdet Uysal tarafından bir bir hayata geçiriliyor.


Görev süresinin bitimine kadar kırsal mahallelerde planlanan projeleri tümüyle tamamlama hedefiyle çalışmalarına devam eden Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Burhaniye’nin seyir terası Dutluca’daki projelerini bir bir tamamlıyor.


Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında; belediye kahvehanesinin sıva-boya işleri ve teras yapımının tamamlanmasının ardından, kahve önü meydan düzenlemesi işlerinin de sonuna gelindi. Kahvehane çatısı ve teras korkuluklarını baştan aşağı yenileyen ekipler, belediyeye ait kahvehane önündeki meydan, istinat duvarı, merdiven ve engelli girişi çalışmalarını da tamamladı. Yağmur sularının daha etkin toplanması ve yola zarar vermemesi amacıyla Dutluca’nın bütün sularını toplayan dere ıslah çalışmaları kapsamında, 60 metrelik yağmur suyu menfez yapım işinin de kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.


Başkan Uysal’ın Deliktaş Kaya Sunağı yanında yapımı için söz verdiği kafeteryanın son rötuşları tamamlanarak, peyzaj düzenlemeleri yapıldı. Kafeteryanın ön tarafında istinat duvarı yapan ve yaklaşık 450 metrekare taş döşeyen belediye ekipleri, çevre düzenlemelerini de tamamladı. Vatandaşlara kaliteli hizmet sunabilmek için büyük gayret gösteren Necdet Uysal’ın, Dutluca’da hizmete açtığı belediye işletmesinde olan kafeterya şimdiden gözde mekânlar arasındaki yerini aldı.


Göreve geldiği günden bu yana Burhaniye’nin değişik noktalarında yaptığı sosyal tesis alanlarıyla vatandaşların takdirini toplayan Başkan Uysal, Dutluca’nın değer kazanması için yapılan düzenlemelerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, Dutluca’ya gelecek ziyaretçi sayısında büyük artış olmasının beklendiğini söyledi.




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