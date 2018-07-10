İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki, organik ürünleri ile adını duyuran Kırtık Mahallesinde yapımına başlanan fabrikanın kaba inşaatı tamamlanırken, sezonda hizmete gireceği açıklandı.

Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizmi Geliştirme Derneği çatısı altında bir araya gelen 43 çiftçi, 9 yıldan bu yana organik üretim yaparken, şimdi de organik zeytinyağı üretecek. Mahallenin yakınındaki 250 metre karelik kapalı alanda kurulmasına başlanan organik zeytinyağı fabrikasının yıllık 50 ton organik zeytinyağı üretmesi planlandı.

Fabrika inşaatını yakından takip eden Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizme Geliştirme Derneği Başkanı Fikret Kara, fabrikanın sezona hazır olacağını söyledi. Fabrikanın 500 metre kare kapalı alana sahip olacağını anlatan Dernek Başkanı Fikret Kara, “Fabrikanın zemin katında soğuk hava deposu yer alacak. Birinci katında ise fabrika yer alacak. Binanın terası da doğal kurutma alanı olarak kullanılacak. Fabrikada organik zeytinler işlenerek organik zeytinyağı elde edilecek. Yıllık 50 ton zeytinyağı üretimi gerçekleştireceğiz. Burada üretilen organik zeytinyağı soğuk havada saklanacak. Burada organik sebzeleri de kurutacağız. Fabrikamızın kaba inşaatı tamamlandı. Önümüzdeki günlerde makineleri gelecek. Fabrikamızın hizmete girmesiyle birlikte ortaklarımızın ” gelirleri artacak. Önümüzdeki günlerde organik pazarımız da sezona başlayacak. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.