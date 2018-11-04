Burhaniye'de eğitim masaya yatırıldı

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'ının öncülüğünde başlatılan BENGİ ve 'Yetenek 10'la Gelecek Projeleri' bu yılda devam ederken, Kaymakam Hüseyin Öner, eğitimdeki projelerle ilgili gelişmeleri basın mensupları ile paylaştı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan basın toplantısına İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sabri Pekşen ile proje koordinatörü Erkan Karakaya'da katıldı.

İlçede eğitim kalitesinin artırılması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, geçtiğimiz yıllarda yapılan okuma saatlerinin bu yıl da devam ettiğini söyledi. Okuma saatlerine daire müdürlerinin de katıldıklarını anlatan Öner, “Eğitim seviyesinin yükseltilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Burhaniye Belediyesi, Sivil toplum kuruluşları ve özel sektördeki işletmelerle birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz. Ülkemizi, 2028-2071 hedeflerine taşıyacak nesiller yetiştirmeyi hedefleyen projelerle çalışıyoruz. Çalışmalarımız, akademik başarı, değerler eğitimi, sosyal kültürel sanatsal ve sportif faaliyetler ve okul aile toplum çalışmalarıdır. Bu dört ana başlık altında, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz önemli çalışmalar yapmaktadır. Proje kapsamında okullarımızda düzenli olarak haftada iki gün okuma saatleri düzenliyoruz. Öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 41 okulu ziyaret ettik. Bin 391 öğrencimizle bir araya geldik. Projemiz bu yılda devam etmektedir. Ayrıca, 'Yetenek 10'la Gelecek Projesi'nde ise, kendi imkanları ile sportif faaliyetlere ulaşamayan tüm öğrencilerimizi tespit ederek, basketboldan boksa kadar 16 alanda kurslar açtık. Yıl sonu itibarıyla bin 512 öğrencimizin bu faaliyetlere erişmesini sağladık. Bu konuda başarılı öğrencilerimizi ödüllendirdik. Özel öğrencilerimizden Muhsine Gezer ve Sevim Demircan atletizmde dünya birinciliği elde ettiler. Halterde ise Sonay Günaçar üçüncülük, Ayşe Duygu Karade dördüncülük elde ederek bizleri gururlandırdı. Hedefimiz bu sene, daha çok öğrenciye ulaşarak yeni başarılara imza atılmasını istiyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında eğitim kalitesini artırmak, yetenek ve becerilerini ortaya çıkarmak istiyoruz. Milli ve manevi değerlere bağlı, kendisi ve çevresiyle barışık, insanları ve doğayı seven, teknolojiyi üst seviyelerde kullanarak akademik başarısını artıran öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için faaliyetlerimizi çeşitlendirerek, daha çok çocuğumuza ulaşarak faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. Kaymakam Hüseyin Öner, okul sayısını artırmak içinde yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi.