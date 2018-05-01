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01 Mayıs 2018 14:35

Burhaniye’de eğitime PTT desteği

Burhaniye ilçesinde, ilkokul ve anaokullarını ziyaret eden PTT Müdürü Süleyman Çelebi, öğrencilere PTT Çocuk Dergisi ve PTT logosu dağıttı.

Burhaniye’de eğitime PTT desteği

01 Mayıs 2018 14:35

Okul ziyaretlerinin devam edeceğini anlatan Çelebi, çok sayıda öğrenciyi de kurumda konuk ettiklerini söyledi.


Burhaniye’de ilkokul ve anaokullarını ziyaret eden Burhaniye PTT Müdürü Süleyman Çelebi, çalışmaları hakkında bilgiler verirken, PTT Çocuk Dergisi ve PTT logoları dağıttı. PTT Genel Müdürlüğünün okullara her ay dergi gönderdiğini anlatan Süleyman Çelebi, “İlçemizdeki ilkokul ve anaokullarını bir program dahilinde ziyaret ediyoruz. Gezilerimiz sırasında hizmetlerimizi anlatıyorum. Çocuk dergileri ile logolarımızı dağıtıyorum. Birçok zamanda öğrenciler bizleri ziyarete geliyorlar. Ziyaretlerimiz çok yararlı olmaktadır” dedi.




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