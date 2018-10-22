Burhaniye'de Elazığlılar gecesi

Havran, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde oturan Elazığlılar Gömeç'in Karaağaç Mahallesinde bir araya geldi. Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner'in da katıldığı gecede türküler eşliğinde oyunlar oynandı ve halaylar çekildi.

Burhaniye'de Ömer Taşdelen öncülüğünde bir araya gelen Körfez yöresindeki Elazığlılar, dernek kurma çalışmasına başlarken, Gömeç'in Karaağaç Mahallesindeki gecede bir araya geldi. Bir araya gelen Elazığlılar, Bandırma Türk Halk Müziği Derneği Sıra Gecesi Ekibi ile Elazığlı Kültür Bakanlığı Sanatçısı Can Burak Atalay'ın türküleri eşliğinde coştu. Gece boyunca oyunlar oynandı ve halaylar çekildi. Geceye, MHP Gömeç ilçe Başkanı Erol Uysal ile çok sayıda Elazığlı iş adamı da katıldı. Konuklara teşekkür eden Ömer Taşdelen, dernek kurmak için çalışma başlattıklarını söyledi. Elazığ damadı olduğunu anlatan Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, “Bu akşam körfez yöresinde yaşayan Elazığlılar ile bir araya geldik. Elazığ Türkiye'nin çok değerli bir şehri. Çok güzel bir gece oldu. Hep birlikte Elazığ türküleri ile coştuk eğlendik. Bu organizasyona öncülük yapan Ömer Taşdelen'e teşekkür ediyorum” dedi. Ömer Taşdelen de, “Bu gün Edremit körfezinde yaşayan Elazığlı hemşerilerimizde bir araya geldik. Çok güzel bir gece oldu. İlimizden bin 500 kilometre uzaklıkta kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin her tarafı bizim. Ama, biz Elazığlıyız. Gecemize katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Vahap Baygeldi ise, “Körfezdeki Elazığlılar olarak burada buluştuk. Hep birlikte eğlendik, güldük. Katılanlara teşekkür ediyorum. Allah, hepsinden razı olsun” dedi.