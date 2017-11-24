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24 Kasım 2017 12:46

Burhaniye’de Elazığlılar Gecesi düzenlendi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Körfezde yaşayan Elazığlıların katıldığı Elazığlılar Gecesi İskele’de yapıldı.

Burhaniye’de Elazığlılar Gecesi düzenlendi

24 Kasım 2017 12:46

Değişik mesleklerden yaklaşık 100 kişinin katıldığı gecede eğlence düzenlenmezken, Emekli Öğretmen Ayşe Yumuşak’a şiir kitabı hediye edildi.


Burhaniye de Ömer Taşdelen’in öncülüğünde bir araya gelen Elazığlıların 5.buluşması İskele’de yapıldı. Konuklara çiğ köfte ikramı yapılırken, Elazığlı berber Bedri Tekin’in geçtiğimiz günlerde vefat etmesi üzerine etkinliğin eğlence bölümü iptal edildi. Elazığlılar Gecesi’ne, Kocaseyit Havalimanı Müdürü Mehmet Kaya, Baski Körfez Müdürü Zülfü Beltekin, Emniyet Müdürü Erhan Alkaya, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Orhan Güngör, DSİ Başmühendisi Babür Çatalpınar ile işadamları Efraim Altay, Hasan Bulut, İbrahim Yılmaz ve Hulusi Keke ile Körfez Oğuz Boyları Derneği Başkanı Beytullah Duyar’ın da katıldığı gecede bol bol sohbet edildi ve Elazığ anıları dile getirildi. Konuklara teşekkür eden Ömer Taşdelen, öğretmenler gününü kutlarken, Emekli Öğretmen Ayşe Yumuşak’a şiir kitabı hediye etti. Taşdelen, işletme sahibi Mustafa Kayacık’a da teşekkür etti.




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