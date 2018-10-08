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Burhaniye'de emekli itfaiyeci muhtar adayı oldu

Burhaniye ilçesinde, İtfaiye Müdürlüğünden emekli olan İdris Altay, Ören Mahallesine muhtar adayı olduğunu açıkladı.


Geçtiğimiz ay itfaiye müdürlüğünden emekli olan 55 yaşındaki İdris Altay, "Muhtarımız Salih Erden'in aday olmayacak. 32 yıllık itfaiyeciyim. Belediyede çalışmanın kazandırdığı bilgi ve tecrübe ile mahalleme emeklilik dönemindede yararlı olmak istiyorum. İlçenin turistik mahallesi olan Ören'in güzelleştirmek için çalışacağım. Bunun için belediye ile işbirliği yapacağım. Örenimize hizmet yapan tüm muhtarlara minnettarım. Hayatta olmayanlara da rahmet diliyorum. ben karar verdim, halkımızda takidr ederse hizmet etmek istiyorum” dedi.

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