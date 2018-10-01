Burhaniye'de engelliler havuzu törenle hizmete girdi

Burhaniye ilçesinde, ‘Burhaniye Engelleri Aşıyor' projesi kapsamında GMK desteğiyle yaptırılan engelliler havuzu ve yan tesisleri törenle hizmete girdi. Ören sahilinde yaptırılan tesisin açılışına Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkan Yardımcıları Cemil Bahadır ve Cemal Akkılınç ile Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz, Belediye Meclis Üyeleri, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar ile Türkiye'nin değişik illerinden gelen dernek başkanları katıldı.

Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz ve Şube Başkanı Gürsel Vardar yaptıkları konuşmalarda emeği geçenlere teşekkür ettiler. Tesislerin yapımında emeği geçen belediye meclis üyelerine çiçek verilirken, Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Necdet Uysal ve Projenin hazırlanmasında emeği geçen Belediye Meclis Üyesi İsmail Çancı'ya plaket verildi. Yüzme havuzu ile tenis kortları ve oyun gurupları hizmete açılırken, Burhaniye'nin engelliler merkezi haline geleceği kaydedildi. Türkiye'de bir ilkin gerçekleştirildiğini anlatan Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, “ Türkiye de ilk defa böyle denize sıfır kapsamlı bir tesis yapılıyor. Bütün engellilerimiz buradan yararlanacak. Engellilere uygun tuvaletleri ve duşlarıyla kapsamlı bu tesisin yapımında hep bizlerin fikirleri soruldu. Güney Marmara Kalkınma Ajansı destekledi belediye yaptı. Bu tesis engelli kardeşlerimin ufkunu açtı. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz” dedi. Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar da, “Bu tesis, konaklama tesislerinin tamamlanması ile birlikte engelli spor merkezi haline gelecek. Bu konuda emeği geçen kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz” dedi. İstanbul Tüm Engelliler Derneği Başkanı Sultan Yalçın ise, “Belediye bizler için çok güzel bir tesis yapmış. İlk defa böyle bir tesis gördüm. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Afyon Şube Başkanı Nilgün Akgün'de, “Örnek bir tesis olmuş. Her belediye başkanına örnek olsun. Kaplıcası olan il ve ilçelerde de engelliye uygun tesislerin yapılmasını istiyoruz” dedi.