Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 00:41

Burhaniye’de engelliler iftar yemeğinde buluştu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi yönetimi, hayırsever vatandaşların katkılarıyla iftar yemeği düzenleyerek engelli aileleri bir araya getirdi.

Burhaniye’de engelliler iftar yemeğinde buluştu

18 Haziran 2017 00:41


Dernek Bahçesinde düzenlenen iftar yemeği engelli vatandaşları ve ailelerini buluşturdu. Konuklarını kapıda karşılayan Dernek Başkanı Gürsel Vardar, katılımcılara teşekkür etti. Hep birlikte oruçlar açılıp yemekler yenirken, büyük coşku yaşandı. Çok heyecanlı olduğunu anlatan Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar, ”Bu iftar yemeğinin düzenlenmesinde emeği geçen, katkılarını esirgemeyen hayırsever vatandaşlarımıza ve davetimize icabet edip bizleri yalnız bırakmayan engelli kardeşlerime siz değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Derneğimizin bu yeni hizmet binasına kavuşmasında bizlerden desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Necdet Uysal’a teşekkür ediyorum” dedi.


Engellilere desteklerinin her zaman süreceğini anlatan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal da, ”Sizlerin arasında olmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyim. Oturma düzeninin ayrım gözetmeden böyle hepinizle iç içe olmak çok daha güzel oldu. Yemek çok daha samimi sıcak bir sohbet ortamında geçti. Biz belediye olarak her zaman engellilerimizin yanındayız. İmkanlar ölçüsünde sorunlarınızın çözümü için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.


İftar yemeğine katılan engelliler ve engelli aileleri de, böyle bir ortamda bir arada olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, iftar yemeğinin beklediklerinden çok daha iyi sıcak samimi bir sohbet ortamında geçtiğini söylediler




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
24
°
C
  • Pazar
    24°C
  • Pazartesi
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:18
  • Güneş :05:33
  • Öğle :13:21
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!