Burhaniye’de engelliler iftar yemeğinde buluştu

Dernek Bahçesinde düzenlenen iftar yemeği engelli vatandaşları ve ailelerini buluşturdu. Konuklarını kapıda karşılayan Dernek Başkanı Gürsel Vardar, katılımcılara teşekkür etti. Hep birlikte oruçlar açılıp yemekler yenirken, büyük coşku yaşandı. Çok heyecanlı olduğunu anlatan Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar, ”Bu iftar yemeğinin düzenlenmesinde emeği geçen, katkılarını esirgemeyen hayırsever vatandaşlarımıza ve davetimize icabet edip bizleri yalnız bırakmayan engelli kardeşlerime siz değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Derneğimizin bu yeni hizmet binasına kavuşmasında bizlerden desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Necdet Uysal’a teşekkür ediyorum” dedi.

Engellilere desteklerinin her zaman süreceğini anlatan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal da, ”Sizlerin arasında olmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyim. Oturma düzeninin ayrım gözetmeden böyle hepinizle iç içe olmak çok daha güzel oldu. Yemek çok daha samimi sıcak bir sohbet ortamında geçti. Biz belediye olarak her zaman engellilerimizin yanındayız. İmkanlar ölçüsünde sorunlarınızın çözümü için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

İftar yemeğine katılan engelliler ve engelli aileleri de, böyle bir ortamda bir arada olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, iftar yemeğinin beklediklerinden çok daha iyi sıcak samimi bir sohbet ortamında geçtiğini söylediler