Burhaniye’de engellilerden yılbaşı çamı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, engellilerin el emeği ürünlerini satan, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi standında yılbaşı çamı satışına başlandı. Cumhuriyet Meydanındaki stantta ışıklandırılmış plastik yılbaşı çamları 25 ile 30 lira arasında fiyatlarla satılıyor.

Cumhuriyet Meydanında, engellilerin evlerinde hazırladıkları, bebek kıyafetleriyle, hediyelik eşyaların yer aldığı stantta, satışına başlanan yılbaşı çamları ilgi gördü. Engellilerin el emeği ürünleri değerlendirdiklerini anlatan Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar, engellilerin el emeği ürünlerini standa getirmelerini istedi. Stantta görev alan Adalet Sevilen ise, plastikten hazırlanan süslü yılbaşı çamlarının büyüklüklerine göre 25 ile 30 lira arasında satıldığını söyledi.