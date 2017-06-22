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22 Haziran 2017 13:56

Burhaniye’de engellilere özel yollar yapılıyor

Ören arasında engellilere özel yollar yapılıyor.

Burhaniye’de engellilere özel yollar yapılıyor

22 Haziran 2017 13:56


Burhaniye Belediyesinin engelli vatandaşlara yönelik olarak geliştirdiği “Burhaniye Engelleri Aşıyor” projesi çalışmaları Burhaniye-Ören yolunda kaldırımların engelli vatandaşlara uygun hale getirilmesi işleri ile devam ediyor. Ören Mahallesi’nde, engellilere uygun yüzme havuzu, 2 adet tenis kortu yapımı ve basketbol sahasının yapımı tamamlanırken, çevre düzenlemesi ile yeşil alanları ve engelsiz rota yapımına başlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile yeşil alan düzenlemeleri yapılırken, Burhaniye Belediyesi ekipleri de, engelsiz rota olarak anılan, engellilerin rahatlıkla yürüyebilecekleri yolların yapımına devam ediyor. Ayrıca aydınlatma çalışmalarına da başlayan ekipler, yol boyunca yer alan sinyalizasyon sistemlerini de engellilere uygun hale getiriyor. Belediye Başkanı Necdet Uysal, çalışmaların hızla devam ettiğini belirtirken, ”Engelli vatandaşlarımız Burhaniye’mizde rahatlıkla sosyal hayatın içinde olabilecekler ve turizmin kalbi olan Örenimizde rahatlıkla vakit geçirebilecekler” dedi.




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