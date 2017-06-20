Burhaniye’de Engelsiz Yaşam Standı açıldı

Üyelerine ait el emeği ürünlerin satışa sunulduğunu anlatan Şube Başkanı Gürsel Vardar, satışlardan elde edilen paranın bir bölümünün derneğe gelir olduğunu söyledi.

Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi, belediyenin sağladığı mekanda Engelsiz Yaşam Standı açtı. Engelli vatandaşların evlerinde ürettikleri el emeği ürünlerin yer aldığı stant ilgi gördü. Ürün satışından elde edilen paranın engellilere destek olduğunu anlatan Şube Başkanı Gürsel Vardar, ”Şu anda 130 üyemiz bulunmaktadır. Ancak, ilçemizde 500-600 dolayında engelli vatandaşımız yaşamaktadır. Bizler, engelli vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Hayırsever vatandaşların da katkıları olmaktadır. Son bir hafta içinde 10 engelli kardeşimizi tekerlekli sandalye sahibi yaptık. Yardımlarımız devam edecek” dedi.