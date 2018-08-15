Burhaniye’de Erdal Tosun anısına festival

Bu yıl, 2016’da hayatını kaybeden ünlü sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Erdal Tosun anısına düzenlenecek festival, 16-17-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Birbirinden ünlü isimlere ev sahipliği yapacak Burhaniye’de tüm etkinlikler ücretsiz olacak.

16 Ağustos’ta Ören Mahallesi meydanında, Elçin Özsavcı sunumuyla start alacak etkinlikler, 20:30’da gerçekleşecek Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Halkoyunları Ekibi’nin gösterileriyle başlayacak. Ören sergi ve stant açılışlarının ardından, saat 21.30’da İskele Mahallesi meydanında Halkoyunları Şenliği düzenlenecek. Festivalin ilk günü, ünlü sanatçı Koray Avcı Taylıeli Amfi Tiyatro sahnesinde Burhaniyelilerle buluşacak. Saat 22.00’da gerçekleşecek konserle birlikte, Başkan Necdet Uysal’ın vizyon projelerinden olan 5 bin kişilik Taylıeli Amfi Tiyatro da ilk kez misafirlerini ağırlamış olacak.

Burhaniye Belediyesi’nin geleneği bozmayarak bu sene de festival kapsamında organize ettiği toplu sünnet şöleni, 17 Ağustos Cuma günü saat 15.00’da Ayaklı Mesire Alanı’nda gerçekleşecek. Sünnet çocukları şölende, kendileri için düzenlenecek etkinliklerle keyifli saatler geçirecek.

Elim bir trafik kazası sonucunda aramızdan ayrılan Burhaniyeli sanatçı Erdal Tosun anısına hazırlanan film gösterimi, 17 Ağustos Cuma akşamı saat 20.30’da Ören Amfi Tiyatro’da yapılacak. Ardından saat 21.30’da, Tiyatro Günleri kapsamında, Abdullah Şahin Tiyatrosu ‘Komedi Festivali Nafile Adam’ isimli oyunuyla sanatseverlerin karşısında olacak.

Burhaniyeli gençler, festivalin ikinci günü akşamı Kolpa Grubu’nun Ören Plajı’nda gerçekleşecek konseriyle coşacak. Konser, 17 Ağustos Cuma akşamı saat 22.00’da gerçekleşecek.

Festivalin 3’üncü ve son gününde, etkinlikler sabah saatlerinde Ahmet Akın Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Briç Turnuvası’yla başlayacak. Burhaniye Belediyespor Briç Kulübü’nün organize ettiği turnuva, saat 12.00’da start alacak.

Festival süresince Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Halkoyunları ekipleri ilçenin farklı mahallelerinde gerçekleştirecekleri gösterilerle göz dolduracak. Halkoyunları gösterileri, 17 Ağustos Cuma günü saat 21.30’da Cumhuriyet Mahallesi 61. Cadde kahveler önünde, saat 22.30’da ise Bahçelievler Mahallesi pazaryerinde yapılacak. 18 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30’da Geriş Mahallesi kahveler önünde, saat 21.30’da ise Pelitköy Mahallesi merkezinde gerçekleşecek.

Festivalin son akşamında, ünlü tiyatro oyuncuları Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, Ören Amfi Tiyatro sahnesinde olacak. Erdal Tosun Anısına Tiyatro Günleri kapsamında sergilenecek ‘Hassta Etme Adamı’ isimli oyun, 21.30’da başlayacak. Festival, aynı akşam saat 22.00’da Öğretmenler Mahallesi Meydanı’nda gerçekleşecek Grup Narkoz konseriyle sona erecek.