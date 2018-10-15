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Burhaniye'de Erdil belediye başkanlığı için aday adayı oldu

Burhaniye ilçesinde.

6 yıldan bu yana CHP İlçe Başkanlığı yapan Tarık Erdil, görevinden istifa ederken, Belediye Başkanı aday adayı olacağını açıkladı. Erdil, İlçe Merkezinde yaptığı basın açıklamasında kendisine destek olan çalışma arkadaşlarına teşekkür ederken, ilçe de partiyi çok iyi bir yere getirdiklerini söyledi.


Burhaniye'nin sorunlarını iyi bildiğini anlatan Tarık Erdil, belediye meclis üyesi olarak ilçe yararına olan projelere destek verdiklerini anlattı. İlçe teşkilatı olarak çok iyi çalıştıklarını anlatan Erdil, “İlçemizde 2 bin 500 üyemiz bulunmaktadır. Son seçimlerde çok iyi sonuçlar aldık. İlçe başkanlığından ayrılıyorum. Yönetim kurulundan da meclis üyeliği için aday adayı olan arkadaşlarımız var. Burhaniye'de CHP kurumsal bir yapıya kavuştu. İlçe binamızı örnek hale getirdik. Bütün arkadaşlarımızla acı tatlı günlerimiz oldu. Hep bir arada olduk. Birlik ve beraberliğimizi bozdurmadık. Hepinize teşekkür ediyorum. Burhaniye'nin önümüzdeki 4 yılı çok önemli. İlçemizde sosyal demokrat belediyecilik yapacağız Bunu başaracağız. Bunun için aday adayı oluyorum” dedi.

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