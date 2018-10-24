Burhaniye'de eski parka yer yok

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda ilçede ihtiyaç duyulan alanlara yeni park yapımı ve birçoğunun da yenilenmesi çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Birçok ekiple aynı anda farklı mahallelerde yürütülen park yenileme çalışmaları kapsamında son olarak Cumhuriyet Mahallesinde park yenilemesi yapıldı.

Burhaniye'nin Cumhuriyet Mahallesinde Cumhuriyet İlkokulu karşından bulunan park Burhaniye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenilendi. İhtiyaca cevap veremeyecek hale gelen parka yeni oyun grubu ve fitness aletleri konularak mahalledeki oyun alanı ve spor alanı yenilenmiş oldu.

Park ve bahçeler gibi yeşil alanların, kent yaşamındaki öneminin büyük olduğuna dikkat çeken Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, “İhtiyaç duyulan mahallelerimizde park yapım çalışmalarımıza, mevcut eskimiş parklarda da yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın en iyi koşullarda mutlu ve huzurlu bir şekilde bu parklardaki oyun alanları ve yeşil alanlardan yararlanabilmesi için gayret ediyoruz. Cumhuriyet Mahallemizdeki ilkokulumuzun karşısında bulunan park, çocuklarımızın yoğun olarak kullandığı bir parktı. Oyun grubumuzda güvenlik açısından ve kullanılabilirliği açısından yenileme yaptık. Fitness aletleriyle de spor yapmak isteyen vatandaşlarımıza yeni bir alan oluşturduk. Sorunlu ve bakımsız hiçbir park kalmayacak. Kentimizde ki parklarımızda yenileme ve bakım çalışmaları devam edecek” dedi.