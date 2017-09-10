Burhaniye’de festival coşkusu

Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali törenlerle başladı. Belediye önünde toplanan kalabalığın oluşturduğu kortej, Balıkesir Büyükşehir Bandosu eşliğinde Cumhuriyet meydanına kadar yürürken, törenlere. Yetenek Sizsisiniz 2016 şampiyonu Hayatın Ritmini Yakala Grubu’nun gösterileri damgasını vurdu.

Festival kortejinin meydana ulaşmasının ardından Belediye Başkanı Necdet Uysal, anıta çelenk koyarken, saygı duruşu yapıldı ve istiklal marşı okundu. Birer konuşma yapan Başkan Uysal ve Kaymakam Hüseyin Öner, festivallerin tanıtıma katkısının büyük olduğunu söyledi. Festivallerin ilçe tanıtımına büyük katsısı olduğunu anlatan Kaymakam Hüseyin Öner,” İlçemizde 28. Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali’ni kutluyoruz. Festivalimize hoş geldiniz. Sizleri saygı ile selamlıyorum” dedi. Başkan Uysal,” Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivalinin 28.sini düzenliyoruz. Festivalimiz 3 gün devam edecek. İnşallah, Burhaniye de yaşayanlara ve misafirlerimize güzel günler yaşatırız” dedi. Belediye Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibi’nin gösterileri büyük ilgi görürken, geçtiğimiz yıl özel bir televizyon kanalının düzenlediği Yetenek Sizsiniz Yarışması’nda şampiyon olan Hayatın Ritmini Yakala gurubunun gösterileri törenlere damgasını vurdu. Başarılı öğrenciler öğretmenleri Nuri Dağdelen öncülüğünde davul ve darbuka şovu sunarken ayakta alkışlandılar. Kepsut 12. Yıl Yatılı Bölge Okulu öğrencilerinden oluşan Hayatın Ritmini Yakala Grubu, festival boyunca ilçenin değişik yerlerinde gösteriler yapacak. Meydandaki törenin ardından stantlar açıldı ve konser düzenlendi. Törenlere, CHP Milletvekili Ahmet Akın’da katıldı