İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de fırınlara baskın

Burhaniye’de zabıta ekipleri, ilçe genelindeki fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yaptı.

Burhaniye'de zabıta ekipleri, ilçe genelindeki fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yaptı.


Vatandaşların sağlıklı bir şekilde gıda ürünlerini tüketebilmesi için kontrollerini sürdüren zabıta ekipleri, ekmeklerin gramajlarının yanı sıra fırınlarda hijyen denetimi de yaparak, standartlara uygun üretim yapılıp yapılmadığını kontrol etti.


Fırın denetimiyle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Büyük bir titizlikle sürdürdüğümüz denetimlerimizde, gramaj ve hijyen konusunda olumsuz bir durumla karşılaşmamak bizleri son derece memnun ediyor. Fırın sahiplerinin hassasiyeti ve zabıta ekiplerimizin düzenli kontrolleri sonucunda oluşan bu tablonun devamı için denetimlerimizi sürdüreceğiz. Vatandaşın sağlığını düşünerek kurallara uyan esnafımıza teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.


İlçede 200 gram ekmek 1 TL'den satılırken fırıncıların talebi üzerine toplanan Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği komisyonu, ekmeğin fiyatını 1,50 TL olarak belirlerken, gramajının da 270'e çıkarılmasına karar vermişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.