Burhaniye'de fırınlara baskın

Burhaniye'de zabıta ekipleri, ilçe genelindeki fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yaptı.

Vatandaşların sağlıklı bir şekilde gıda ürünlerini tüketebilmesi için kontrollerini sürdüren zabıta ekipleri, ekmeklerin gramajlarının yanı sıra fırınlarda hijyen denetimi de yaparak, standartlara uygun üretim yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

Fırın denetimiyle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Büyük bir titizlikle sürdürdüğümüz denetimlerimizde, gramaj ve hijyen konusunda olumsuz bir durumla karşılaşmamak bizleri son derece memnun ediyor. Fırın sahiplerinin hassasiyeti ve zabıta ekiplerimizin düzenli kontrolleri sonucunda oluşan bu tablonun devamı için denetimlerimizi sürdüreceğiz. Vatandaşın sağlığını düşünerek kurallara uyan esnafımıza teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

İlçede 200 gram ekmek 1 TL'den satılırken fırıncıların talebi üzerine toplanan Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği komisyonu, ekmeğin fiyatını 1,50 TL olarak belirlerken, gramajının da 270'e çıkarılmasına karar vermişti.