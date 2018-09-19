Burhaniye'de Gaziler Günü kutlandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Gaziler Günü coşkulu törenlerle kutlandı.

Tören, Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mümin Ertuğran ve Belediye Başkanı Necdet Uysal'ın anıta ayrı ayrı çelenk koymasıyla başladı.

Cumhuriyet Meydanında, Gaziler Günü ile konuşmalar yapılırken, günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı da Gazi Astsubay Doğan Eser yaptı. Bazı öğrenciler şiirler okurken, Gençlik Merkezi halk oyunları ekibinin gösteriler törenlere renk kattı. Kaymakam Hüseyin Öner, törende emeği geçenlere teşekkür etti. Cumhuriyet Meydanındaki törenlere, Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Mümin Ertuğran ve Belediye Başkanı Necdet Uysal'ın yanı sıra Başsavcı Zafer Birinci ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oğuzhan İlban, Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Aytekin Ulutaş, AKP İlçe Başkanı Onur Bedir, CHP İlçe Başkanı Tarık Erdil, MHP İlçe Başkanı Murat Kurt, İyi Parti İlçe Başkanı Erdoğan Kahya ve Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Serdal Filik ile vatandaşlar katıldı.