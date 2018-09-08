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08 Eylül 2018 15:30

Burhaniye’de gündem ’Hayat Boyu Öğrenme’

Burhaniye ilçesinde, 2018-2019 Hayat Boyu Öğrenme Komisyon toplantısı Kaymakam Hüseyin Öner’in başkanlığında yapıldı.

Burhaniye’de gündem ’Hayat Boyu Öğrenme’

08 Eylül 2018 15:30


Kaymakamlık Konferans Salonu’ndaki toplantıda, bu güne kadar açılan kurslar değerlendirilirken, yeni kursların açılması da planlandı. Kaymakam Hüseyin Öner başkanlığındaki toplantıya Belediye Başkanı Necdet Uysal, İlçe Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik ve İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan ile kurum amirleri, okul müdürleri ve muhtarlar katıldı. Toplantıda. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapmış olduğu çalışmalar, açılmış olan kurslar ve sayıları ile yeni eğitim öğretim yılında açılması planlanan kurslar ve ihtiyaçlar konuşuldu. Kaymakam Hüseyin Öner, toplantıya katılanlara teşekkür etti.




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