Burhaniye’de gündem ’Hayat Boyu Öğrenme’

Kaymakamlık Konferans Salonu’ndaki toplantıda, bu güne kadar açılan kurslar değerlendirilirken, yeni kursların açılması da planlandı. Kaymakam Hüseyin Öner başkanlığındaki toplantıya Belediye Başkanı Necdet Uysal, İlçe Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik ve İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan ile kurum amirleri, okul müdürleri ve muhtarlar katıldı. Toplantıda. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapmış olduğu çalışmalar, açılmış olan kurslar ve sayıları ile yeni eğitim öğretim yılında açılması planlanan kurslar ve ihtiyaçlar konuşuldu. Kaymakam Hüseyin Öner, toplantıya katılanlara teşekkür etti.