Burhaniye’de güreşçi 82 deveye havut giydirildi

Deveciler Derneği’nin öncülüğünde düzenlenen törenle ilçede 82 deveye dualarla havutlar giydirilirken, hazırlık güreşleri de yapıldı.

Güreş Arenası’nda düzenlenen havut giydirme törenine Belediye Başkanı Necdet Uysal’da katıldı. Burhaniye’nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de güreş severler havutlar giydirilme törenine büyük ilgi gösterdi.

Eşleştirilen develer güreş yaparken, çok sayıdaki güreş sever de arenayı doldurdu. Törene katılanlar, güreş geleneğinin yaşatılmasını istedi. Belediye Meclis Üyesi İsmail Çancı,”Artık deve güreşleri başlamak üzere. Ege ve Marmara’daki deve güreşi geleneği ilçemizde de yaşatılıyor. Bizde buna elimizden geldiğince destek oluyoruz” dedi. Deve güreşlerini çok sevdiğini anlatan Necat Kaynak’da, ”Güreşleri çok seviyorum. Onun için zeytin işini bırakıp havut giydirme törenine geldim” dedi. Ak Parti İlçe Başkanı Onur Bedir’de, ”Burhaniye de deve güreşleri bir kültür haline geldi. Güreş sezonunun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sezonun kazasız geçmesini diliyorum” dedi. Havut giydirme törenine katılanlara teşekkür eden Burhaniye Deveciler Derneği Başkanı Tunay Yanbakan’da, ”Bu gün havut giydirme törenimizi yapıyoruz. 82 devemiz havut giydi. Burada hazırlık güreşleri de yaptık. Sezona en güzel şekilde hazırlanmak istiyoruz. Töremize katılanlara teşekkür ediyorum” dedi.