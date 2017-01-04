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04 Ocak 2017 13:08

Burhaniye’de güvercin sevenlerin sayısı arttı

Burhaniye’de güvercin sevenlerin sayısı arttı

04 Ocak 2017 13:08

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, güvercin severlerin sayısı arttı. Cumhuriyet meydanında toplanan güvercinlere bakan Hasan Ali Kumru, kuşların kış aylarında daha çok yeme ihtiyacı olduğunu söyledi.
Cumhuriyet Meydanındaki sahipsiz güvercinlere yem atanların sayısı arttı. Çok sayıda hayvan sever, güvercinleri günün belirli saatlerinde beslerken, onlarda meydana güzellik kattı. Güvercinlere buğday atan 30 yaşındaki PVC ustası Hasan Ali Kumru, herkesi hayvanları sevmeye çağırdı. Geçtiğimiz yıllarda evinde güvercin beslediğini anlatan Kumru, ”Güvercinleri çok seviyorum. Çocukluk yıllarımda güvercinlerim vardı. Şimdi ise bunlarla ilgileniyorum. Doğadaki hayvanların beslenmeleri kış gününde başka günlere göre daha önemli. Bunları beslemek bana zevk veriyor. Evimde köpeklerimde var. Bu güvercinleri besleyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ben de buna seviniyorum. Her gün 2 kilo buğday getirip bunlara atıyorum” dedi.



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