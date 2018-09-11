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Burhaniye'de Halk Eğitimi Kursları gençleri üniversiteli yaptı

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Üniversiteye Hazırlık Kursları öğrencileri üniversiteli yaptı.

Kursa katılan 45 öğrenciden 34'nün çeşitli üniversiteleri kazandığı açıklandı.


Burhaniye'de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği ücretsiz Üniversiteye Hazırlık Kurslarına devam eden öğrencilerden çoğunluğunun sınavları kazanması, kurs öğretmenlerini sevindirdi. Kurslara liselerden mezun gençler katıldı. Kurslarda 7 öğretmenin görev yaptığını anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdür Vekili Fatma Dereli, kurslara olan ilginin iyi olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl 317 kurs açtıklarını anlatan Dereli, “Geçtiğimiz yıl açılan 317 kurstan 6 bin 443 kişi yararlandı. Geçen sene düzenlenen Üniversiteye Hazırlık Kurslarına katılanlardan 21'i üniversiteli olmuştu. Bu yıl 45 öğrenciden 43'ü üniversite girdi. Bu da, bizi ve öğretmenlerimizi sevindirdi. Önümüzdeki sezonda daha fazla öğrenci bekliyoruz” dedi.

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