Burhaniye’de halk oyunları Şenliği yapıldı

Şenlikte, BENGİ Eğitim Projesi kapsamında açılan kurslarda eğitim gören 300 halk oyunları öğrencisine 1500’ü aşkın izleyici eşlik etti.

Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır, Güngör Persil, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz, Tanzanya Büyük Elçisinin eşi Yeşim Meço Davutoğlu, Ayvalık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Serkan İnce, Burhaniye Halk Eğitim Müdür Bülent Dükancı ve protokolün diğer değerli üyeleri, bu yıl ilki düzenlenen şenliğin onur konukları oldular. Şenliğe, Burhaniye’de eğitim veren; Pelitköy İlkokulu, Pelitköy Ortaokulu, Yıldız Özsaraç Anaokulu, Mustafa Keskin İlkokulu, Gazi İlkokulu, Burhaniye Anadolu Lisesi, Hacı Fevzi Mehmet Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şarköy Ortaokulu, Hürriyet Ortaokulu, Şehit Mustafa Serin Ortaokulu, 8 Eylül İlkokulu, Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibi, Ayvalık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi katıldı.

Gece boyunca izleyenlere milli duygular yaşatan halk oyunları ekipleri, Balıkesir, İzmir, Muğla, Bursa, Trakya, Kırklareli, Roman Ekibi, Bodrum yörelerine ait halk oyunları ile teke oyunları ve Aşuk Maşuk, Ritim, Kafkas ve Köçek oyunlarını sergilediler. Geç saatlere dek süren şenlikte son olarak ödül töreni yapıldı. Şenliğe katılan öğrencilere madalyaları ve halk oyunları çalıştırıcılarına plaketleri, Kaymakam Hüseyin Öner ve onur konukları tarafından takdim edildi.