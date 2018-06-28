Burhaniye’de hayvan barınakları ilaçlanıyor

Balıkesir Büyükşehir’e bağlı 20 ilçe arasında sadece Burhaniye Belediyesi tarafından verilen hayvan barınakları ilaçlama hizmetleri kapsamında, yaz sezonu boyunca 1000’in üzerinde barınağa girilmesi hedefleniyor.

Haziran ayında ilçenin tüm merkez ve kırsal mahallelerinde bulunan hayvan barınaklarına yönelik ilaçlama çalışmalarına başlayan Burhaniye Belediyesi, günde 1 mahallede ilaçlama yapmayı sürdürüyor. Hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Burhaniye’de, hayvan barınakları bit, pire, kene, karasinek ve karasinek larvasına karşı ilaçlanıyor. Burhaniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç, çalışmaları yerinde izlemek üzere Ağacık’taydı.

Havaların ısınmasıyla birlikte yaz sezonu boyunca tüm merkez ve kırsal mahallelerde ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı ilçemizde sinek ve haşere mücadelesi vatandaşlarımız için büyük önem arz ediyor. İlçelerde dam ilaçlamaları genellikle belediyeler tarafından değil, şahıslar tarafından yapılıyor. Biz Burhaniye Belediyesi olarak vatandaşlarımıza bu konuda da destek vermeyi önemsiyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına hız kesmeden devam edecek” dedi.