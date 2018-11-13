Burhaniye'de her ortamda organ bağışı anlatılıyor

Camilerde ve Kur-an kurslarında da organ bağışını anlattıklarını bildiren İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen, her hafta stant kurmaya devam edeceklerini söyledi.

Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ile işbirliği yaparken, Kur-an Kurslarında da organ bağışı bilgilendirme toplantıları yaptı. İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde her hafta stant kurduklarını anlatan Müdür Dr. Faruk Kendigelen, “İlçemizde organ bağışına olan ilgi oldukça iyi. Geçtiğimiz hafta içinde Cumhuriyet Meydanında kurduğumuz stantta 58 bağış oldu. Vatandaşlarımız müdürlüğe gelerek bağışta bulunabilirler. Yurt genelinde çok sayıdaki insan organ bağışı bekliyor” dedi.