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03 Aralık 2017 12:10

Burhaniye’de herkese spor yapma olanağı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Belediye, Burhaniyelileri sağlık yaşam ile buluşturmak için spor alanları oluşturmaya ve bu anlamda yatırım yapmaya devam ediyor.

Burhaniye’de herkese spor yapma olanağı

03 Aralık 2017 12:10

Bu kapsamda, 3 yılda toplamda 23 adet spor alanını Burhaniye’ye kazandıran Belediye, kentlilere ücretsiz spor imkanı sunuyor.


Burhaniye Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı ile sağlıklı yaşam adına sürdürdüğü çalışmalar halk tarafından büyük bir ilgili karşılanırken, kentin değişik yerlerinde oluşturulan spor alanları da takdir topluyor. Bu kapsamda, ilçenin birçok mahallesine toplamda 23 spor alanı oluşturan Burhaniye Belediyesi, ilçedeki park ve sosyal yaşam alanlarının sayısını her geçen gün artırarak modern ve daha yaşanabilir bir kent olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Sporun insan hayatındaki önemine vurgu yapan Burhaniye Belediyesi, bu konuda birçok çalışmayı sürdürüyor. AK Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal ”Söz verdiğimiz gibi mahallelerimize spor alanları yapmaya devam ediyoruz. Hemşerilerimize egzersiz alanları kazandırarak onları spora teşvik etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 3 yılda Burhaniye’mizin çeşitli mahallelerine 23 adet spor alanı oluşturduk. Bu alanların içinde fitness aletlerinin yanı sıra uygun mahallelerimizde basketbol sahaları yaptık. Ayrıca Burhaniye Engelleri Aşıyor Projesi kapsamında Ören Mahallemizde yeni iki adet tenis kortu inşa ederek basketbol sahasını revize ettik. Şimdi, Bahçelievler mahallemizde 6 dönüm arazi üzerinde düzenlediğimiz yeni park alanında halı saha inşası yapıyoruz. Ayrıca, Büyükşehir Belediyemizin ilçemizin 5 farklı mahallesinde yaptığı parklarda basketbol sahaları yer alıyor. Halkımızın sağlığı için ve spor alışkanlığını geliştirme adına sürdürdüğümüz çalışmalar devam etmekte olup ihtiyaca göre bu alanların çoğaltılmasına devam edeceğiz” dedi.




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