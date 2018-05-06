Burhaniye’de Hıdırellez coşkusu yaşandı

Dere kenarını dolduran her yaştan yüzlerce vatandaş dilek tutup suya taş atarken, kumlara dileklerini yazdı.

İlçenin içinden geçen Karınca Deresi kenarında geleneksel Hıdırellez coşkusu yaşandı. Hıdırellez parkında buluşan vatandaşlardan bazıları çay içip sohbet ederken, çok sayıda vatandaş da Karınca deresinde bir araya geldi. Dualar yaparak dilek tutan vatandaşlar çaya taş atarken. dilekler yerine gelirli gelmez mi bilinmez ama Burhaniyeliler bu geleneği asırlardır yaşatıyorlar. Sağlıklı ve huzurlu bir ömür dilediğini anlatan Engin Melemen, “Evim Karınca Deresi kenarında bulunuyor. Burhaniyeliler bu geleneği yaşatıyorlar. Bende gelip dilek tuttum” dedi. 8.sınıf öğrencisi Sercan Furkan Eroğlu da, “Ülkemizde barış ve kardeşlik olsun istiyorum. Ayrıca, sınavlarda başarı göstererek iyi bir liseye girmek istiyorum Allah, dileğimizi kabul eder İnşallah” dedi. 4.sınıf öğrencisi Zeynep Sude Eroğlu ise, “Biz Cumhuriyet Mahallesinde oturuyoruz. Mahallemize bol bol parklar istiyorum” dedi.