Burhaniye'de ihtiyaç sahiplerine odun dağıtımına başlandı

Burhaniye Belediyesi. her sene olduğu gibi bu sene de, şehir genelindeki park ve bahçelerde budanan ağaçlardan elde edilen odunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı.

Soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmayan Belediye, yakacak yardımları için de kolları sıvadı. Burhaniye Belediyesi, şehir genelinde budama yapılan ağaçlardan elde edilen odunları şantiyede kesip çuvallarken, dağıtımın başlayacağı açıklandı. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kesilerek çuvallanan odunlar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından daha önce tespit edilmiş evlere dağıtılıyor. Belediye Şantiyesinde hummalı bir çalışma ile kesimine devam edilen odunlar ihtiyaç sahipleri için hazırlanıyor. Mahalle Muhtarlarının iş birliği ile her mahallede ihtiyaç sahiplerini belirleyen Belediye ekipleri, odunları evlere bizzat dağıtıyor. Her kış olduğu gibi bu senede vatandaşların evlerini ısıtmalarına katkıda bulunmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Burhaniye Belediyesi olarak kamu ve doğal kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirerek halkımıza en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz. Sosyal yardımlaşma hizmetleri kapsamında yoksulun yanında olan Burhaniye Belediyesi, kış mevsimine girdiğimiz şu günlerde evleri ısıtan uygulaması olan odun yardımı için çalışmalarını hızlandırdı. Mahalle bazında tüm ihtiyacı olan vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Tabi bu konuda mahalle muhtarlarımız en büyük yardımcımız. Onların önderliğinde odun dağıtımlarımız devam ediyor” dedi.