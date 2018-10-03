Burhaniye'de ikinci el araç alım satım yeterlilik belge sınavı yapıldı

Ş ve Burhaniye Ticaret Odası arasında yapılan protokol kapsamında ikinci el araç alım-satımı yapanlar İçin TOBB MEYBEM belgelendirme sınavları gerçekleşti. Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel de, Mesleki Yeterlilik Belgesi hususunda dikkat edilecek konular hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı alım-satımı yapan kişiler, satış müdürleri ve satış personeli için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilirken, hali hazırda ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımı yapanlar veya bu sektöre yeni girecek girişimciler için de sınavlar açılmaya başlandı. Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4, Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 sınavları, TOBB MEYBEM tarafından yapılmış olup, yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Teorik sınavlar, odalarımızın toplantı salonunda. uygulamalı sınavlar, alanı uygun olan TOBB MEYBEM tarafından onay verilmiş olan Şensan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş bünyesinde yapılmıştır. Her iki sınavdan da başarılı olan adaylar, “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanacak.Yetki belgesi 5 yılda bir yenilenecek. Aynı şekilde mesleki yeterlilik belgeleri de 5 yılda bir yenilenecektir. Mesleki Yeterlilik Belgesini almayan işletmelere ise ; İl Ticaret Müdürlükleri, mesleki yeterlilik belgesi olmayan işletmelere Yetki Belgesi vermeyecektir. Noterler, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyenlerin alım-satım işlemlerini kabul etmeyecektir” dedi.