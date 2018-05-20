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20 Mayıs 2018 14:25

Burhaniye’de ilk kez açılan boks kursu ilgi gördü

Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün ilk kez açtığı boks kursu ilgi gördü.

Burhaniye’de ilk kez açılan boks kursu ilgi gördü

20 Mayıs 2018 14:25

Ömer Taşdelen’in antrenörlüğünü yaptığı kursa 30 kişi katılırken, kursun Haziran sonuna kadar devam edeceği açıklandı.



Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün, Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu’nda mart ayında başlattığı boks kursu ilgi gördü. Kursa katılan değişik yaş guruplarından 30 kişi haftanın 5 günü çalışma yapıyor. Kursu ziyaret eten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, antrenör Ömer Taşdelen ve kursiyerlerle sohbet etti. Okullarda çok sayıda kurs açtıklarını anlatan Müdür Dükancı, “Mart ayında başlattığımız kurs haziran sonuna kadar devam edecek. İçlerinden şampiyonlar çıkacağını düşünüyorum. Başarılar diliyorum” dedi.


Kursa katılan gençlerin çok ilgili olduklarını anlatan Antrenör Taşdelen, önümüzdeki yıllarda Türkiye ve Avrupa şampiyonlarının çıkabileceğini söyledi.




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