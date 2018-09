Burhaniye'de İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı

Saat 09.30 ta ilçe meydanında anıta Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin konmasının ardından Faruk Kızıklı İlkokulu bahçesinde düzenlenen törenlerde coşku yaşandı.

İlköğretim Haftası kutlamalarına, Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bedir, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan, Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz, çeşitli kurum amirleri ve okul müdürleri ile veliler katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Öğretmen Ferit Köse yaptı. Konuklara hoş geldiniz diyen Öğretmen Ferit Karaköse, eğitim ve öğretimin önemini anlattı. Karaköse, “Bu gün ülkemizin nüfusu 80 milyonu aşmış bulunuyor. Bu nüfusun 900 binden fazlası eğitimci, on sekiz milyondan fazlası öğrencidir. Ülke nüfusunun dörtte biri eğitim ve öğretimin etkin olarak içindedir. Biz eğitim camiası ve bakanlığımız, dolayısı ile devletimiz, bina, derslik, kitap, araç-gereç, teknoloji ile öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirme çabası içindeyiz. Öbür yandan bu sürecin bir ayağı da siz sevgili velilerimizsiniz. Sizlerin bu süreçte en etkin şekilde desteklerini çocuklarından esirgememesini, veli-okul çocuk zincirini sağlıklı bir şekilde oluşturmak için ilgi ve çabalarını bekliyoruz. Unutmayınız ki, eğitim ailede başlar, okulda işlenerek ömür boyu sürer. Düşünelim ki, okula harcadığınız her emek bir hapishane, çoğunuza harcadığınız emek ise her zaman bir huzurevi kapatabilir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun” dedi. Yapılan konuşmaların ardından öğrencilerin palyaço gösterileri ve zeybek oyunları büyük ilgi gördü. Kaymakam Hüseyin Öner, Okul Müdürü Hızır Gündoğmuş ve etkinlikte görev alan öğretmenlere teşekkür etti.