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10 Ocak 2017 15:01

Burhaniye’de İmam Hatipliler Halep’i unutmadı

Burhaniye’de İmam Hatipliler Halep’i unutmadı

10 Ocak 2017 15:01

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Burhaniye Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Burhaniye şubesince organize edilen “Halep’te İnsanlık Ölmesin” temalı yardım kampanyasına büyük ilgi gösterdi. Öğretmen Deniz Altınsoy ve Neşe Gür koordinatörlüğünde toplanan yardım malzemeleri İlçe Müftülüğüne teslim edildi.
Halep için el ele gönül gönüle olabilmek adına, öğrenci ve öğretmenler, en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden olan temizlik ve hijyen malzemeleriyle, yorgan, battaniye, yastık, bebek ürünleri ve kışlık kıyafet temin ettiler. Ayni ve nakdi olarak toplanan ürünler isteğe bağlı biçimde kolilere konarak İlçe Müftülüğüne teslim edildi. Görevli öğretmenlerden Deniz Altınsoy ve Neşe Gür, yardımların çok kısa bir sürede temin edilmesinde katkıları olan başta okul idaresi olmak üzere öğretmen ve öğrencilere teşekkür ettiler.



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