Burhaniye'de işletme sahiplerine etiketleme semineri

Ticaret Odası Salonu'nda düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Gıda Mühendisi Songül Aydın ve Fatih Bozkurt etiketleme yöntemlerini anlattı.

Ticaret Odası Salonu'ndaki seminere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Orhan, Ticaret Odası Meclis Başkanı Hasan Varol. Ticaret Odası Genel Sekreteri Ersel Pazarbaşı ve işletme sahipleri katıldı. Etiketlemenin önemini anlatan Gıda Mühendisi Songül Aydın, konu ile ilgili yönetmeliğin Ocak 2017 çıktığını anlattı. Etiketlerde üretim, son kullanma tarihi ve parti numaralarının yazılması gerektiğini anlatan Aydın, etiketleme yapmayanlar hakkında yaptırımlar olduğunu söyledi. Tüketiciyi korumak için etiketlemeye önem verildiğini anlatan konuşmacılar, işyeri ziyaretleri sırasında da konunun anlatıldığını kaydettiler. Ticaret Odası Meclis Başkanı Hasan Varol, İlçe Müdürü Mustafa Orhan ve konuşmacı Songül Aydın ile Fatih Bozkurt'a teşekkür etti.