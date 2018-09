Burhaniye'de itfaiye botu hayat kurtarıyor

Haziranda başlayan nöbetin Eylül sonuna kadar devam edeceğini anlatan görevli Bülent Can, yaz boyunca 50'ya yakın vatandaşın hayatının kurtarıldığını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Amirliğindeki bot ve jet sky Haziran ayında başladığı görevine devam ederken, çok sayıda can kurtardı. Ekipler, Burhaniye Öğretmenler Mahallesi Plajı ile Edremit Altınkum Plajlarında görev yapıyor. 7 kişilik kurtarma ekibinin görev yaptığını anlatan Bülent Can, “Haziran ayında başladığımız görev bu ayın sonunda bitecek. Yaz boyu birçok kurtarma operasyonuna katıldık. Hazirandan bu yana 50'ye yakın can kurtarıldı. Arkadaşlarımız görevlerini büyük bir titizlikle yapıyorlar” dedi.