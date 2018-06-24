Burhaniye’de itfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

Apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunun sesini duyan vatandaşlar, kendi olanakları ile çıkaramayınca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Burhaniye İtfaiye Amirliğine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yaklaşık 45 dakikalık uğraşın ardından kedi yavrusunu düştüğü havalandırma boşluğundan çıkardı. Kedi yavrusunun yaklaşık 2 günden beri havalandırma boşluğunda bulunduğunu aktaran vatandaşlar, operasyonu gerçekleştiren itfaiye görevlilerine teşekkür etti.