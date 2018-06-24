Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 14:37

Burhaniye’de itfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

Burhaniye ilçesinde, havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı.

Burhaniye’de itfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

24 Haziran 2018 14:37


Apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunun sesini duyan vatandaşlar, kendi olanakları ile çıkaramayınca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Burhaniye İtfaiye Amirliğine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yaklaşık 45 dakikalık uğraşın ardından kedi yavrusunu düştüğü havalandırma boşluğundan çıkardı. Kedi yavrusunun yaklaşık 2 günden beri havalandırma boşluğunda bulunduğunu aktaran vatandaşlar, operasyonu gerçekleştiren itfaiye görevlilerine teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç