Burhaniye'de İzmirli amatörlerin müzikli oyunu ilgi gördü

Seskem Korosu'nun eşliğindeki oynanan orta oyunu Reha Yurdakul Kültür Merkezinde sahnelendi. İzmir Karşıyaka'da değişik meslek guruplarından amatör vatandaşların oluşturduğu Seskem Tiyatrosu, Sevda Komedyası adlı oyunu İzmir'den sonra Burhaniye'de sahneledi. Ali Soner Günüç'ün yönetmenliğini yaptığı oyunda 30 amatör görev aldı. Koro yönetmenliğini de Seher Önal yaptı.

Burhaniye Belediyesi ve Turizm Tanıtma Derneği'nin işbirliği ile getirilen oyunda rol alan amatörler Burhaniyelilerden büyük alkış aldı. Oyunu Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır ile Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Şükrü Baykal ve yaklaşık 250 tiyatro sever izledi.

Koro yönetmeni Seher Önal'a çiçek veren, Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır, emeği geçenlere teşekkür etti. Bahadır, “Burhaniye Belediyesi olarak bu gece İzmir Seskem Tiyatrosu bize bir gösteri sundu. Bizleri eskiye götürdü. Nostalji yaşattı. Burhaniyelilerin sanata olan ilgisini burada bir daha gördük. Bu gecede emeği geçen arkadaşlarımıza, belediyede çalışan arkadaşlarımıza ve bu oyunun hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımıza ben ve belediye başkanı Necdet Uysal adına çok teşekkür ediyorum” dedi. Yönetmen Ali Soner Günüç'de, “ Orta oyunundan yola çıkarak yaptığımız bir oyun. Müziğimizin içersine danslar, şarkılar ve canlı müzik koyduk. Kanun var. Keman var. Ritim sazlarımız var. İzmir Seskem Korusu'nun solistleri da bu oyunda görev aldılar. Bir tek ben yönetmen ve oyuncu olarak onlara katkıda bulundum. Hepsi amatörce içlerinden geldikleri gibi oynadılar İzmir de ilk oyunumuzu oynadık. Orda çok güzel tepkiler aldık. Bu ikinci oyunumuz burada nasip oldu. Gelen seyircilerimizin tepkilerini görünce çok mutlu olduk” dedi. Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Şükrü Baykal ise, “ İlçemizde ilk kez böyle bir müzikal oyun sergilendi. Bunda, Turizm Tanıtma Derneği olarak belediye ile işbirliği yaptık. Belediyenin çok ciddi desteklerini aldık. Teşekkür ediyorum. İlgi bayağı yoğundu. İnsanların bu tür şeyleri özlemiş olduğunu gördük. Bunların devamını getireceğiz inşallah” dedi.