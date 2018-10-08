Burhaniye'de kanser taraması

Burhaniye'de ücretsiz kanser taramaları devam ediyor. Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri Toplum Sağlığı Tabipliği önünde stant kurarak vatandaşları bilgilendiriyor.

çok sayıda broşür ağıttı.

Hemşirelik son sınıf öğrencileri Zeliha Büşra Uğur ve Melahat Kocatürk, kanser taramaları konusunda bilgiler verirken, çok sayıda broşür dağıttı. Haftada bir stant kurduklarını anlatan Zeliha Büşra Uğur, “Kanser taramaları ücretsiz olarak yapılmaktadır. Önemli bir halk sağlığı sorunu olarak günden güne etkisini, yayılım alanını arttıran bu hastalıkla ülkemizde her yıl 150 bin kişi tanışıyor. Kanserde en hızlı artış oranları ülkemizin de içinde bulunduğu düşük ve orta gelirli ülkelerde görülüyor. Kanserler vücudun yapıtaşları olan hücrelerin kontrolsüz bir biçimde çoğalması sonucu oluşuyor. Kanser türleri, bedende bulunduğu bölgeye, organa göre ayrılmakla birlikte ortalama 100 çeşit olduğu bilinmektedir. Bizde bunu anlatmak için çalışıyoruz. Burada vatandaşları bilgilendirirken, hem de konu ile ilgili broşürleri dağıtıyoruz” dedi.