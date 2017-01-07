Burhaniye’de kar sevinci yaşandı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 5 yıl aradan sonra yağan kar sürücüleri sıkıntıya sokarken, çocukları da sevindirdi. Gece yağan kar ilçeyi beyaza boyarken, buzlanan yollarda sürücülere sıkıntılı anlar yaşattı, köylü garajındaki minibüs sürücüleri de tuzlama yaptı.

Burhaniye’de, 5 yıl aradan sonra yağan kar çok sayıda vatandaşı sevindirirken, buzlanan yollar da sürücülere sıkıntı yaşattı. Çok sayıda vatandaş, karda çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşırken, çocuklar da kartopu oynamanın keyfini yaşadı. Kırsal mahallelere giden minibüslerin yararlandığı garajdaki buzlanma sürücüleri önlem almaya yöneltti. Minibüs sürücüsü Nazım Duyar, Engin Yılmaz ve Necdet Kurtul’da bakkaldan aldıkları tuzu garajın zeminine sererek önlem almaya çalıştı. Buzlanmanın sıkıntıya neden olduğunu anlatan Engin Yılmaz, ”Yaşanan buzlanma araçların kaymasına neden olmaktadır. Bizde kendimize göre önlem alıyoruz. Satın aldığımız paket tuzları sererek buzları eritmeye çalışıyoruz” dedi. Öte yandan kar özellikle çocukları sevindirdi. Şehit Turhan Bayraktar Parkı’nda kartopu oynayan Sanem Üçpınar ve Melisa Turhan, uzun süredir kara hasret olduklarını ve kartopu oynamanın keyfini yaşadıklarını söyledi.