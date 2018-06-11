Burhaniye’de Karadut Projesine ilgi büyük

Zeytincilik dışında üreticilerin farklı ürünlerle ilçe ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen proje için üç günde 50 başvuru ve bin fidan talebi yapıldı. Fidanların dağıtımı, 13 Haziran Çarşamba günü Belediye Hizmet Binası önünde yapılacak. Örnek karadut bahçesi fidan dikimi ise aynı gün Hisar Mahallesi’nde gerçekleştirilecek.

Belediye tarafından 1 ile 5 dönüm arası sulanabilecek tapulu arazisi olan çiftçilere ücretsiz Karadut fidanı verilecek olmasıyla ilgili yapılan duyurunun ardından 3 günde bin fidan talep edildi. Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvuruda bulunan çiftçi sayısı 50’yi buldu.

Karadut meyve bahçesi oluşturularak zeytine alternatif ürün yetiştirmek amacıyla geliştirilen projenin, ilçenin sulama imkanına sahip kırsal mahallelerinde hayata geçirilmesinin planlandığını anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, Burhaniye’deki 24 bin 659 hektar tarım alanının 17 bin 764 hektarını zeytinliklerin oluşturduğunu belirtti. Bu projeyle zeytine alternatif ürün yetiştirerek hem ilçenin hem de çiftçinin ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyleyen Uysal, Burhaniye’de karadut yetiştiriciliğinin yeni yeni yaygınlaşmaya başladığını ve karadutun çok faydalı ekonomik getirisi olan bir meyve olduğunu vurguladı.

Uysal, “Zeytin halkımızın en önemli gelir kaynağı. Ancak zeytinin ‘yok yılı’nda çiftçimizin ekonomik anlamda mağdur olmaması için alternatif karadut projesini geliştirdik. İlçemizde özellikle yaz aylarında karayolu kenarlarında karadut suyu satış tezgahları kuruluyor. Orijinal karadut suyunun tüketiminin sağlanabilmesi için öncelikle bölgemizdeki karadut popülasyonunu arttırmamız gerekiyor. Türkiye’nin meyve fidanı yetiştirilen pek çok yerinde karadut ağacı rahatlıkla yetişiyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla belediyemizce verilecek ücretsiz karadut fidanları ile bu projeyi hayata geçirmeyi ve bölge çiftçilerimize alternatif gelir kaynağı sağlamayı planlıyoruz” dedi.