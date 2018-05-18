Burhaniye’de karı koca kahvecilik yapıyor

Kahvehanede müşteri sayısının iyi olduğunu anlatan Benderli, eşinin büyük desteğinin olduğunu anlattı.

İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Ağacık Mahallesinde kahvehane işleten Benderli çiftçi, lezzetli çayları ve güler yüzlü hizmetleri ile takdir topladı. Ağacık Mahallesinin kasapları ile ünlü olduğunu anlatan 54 yaşındaki Hüseyin Benderli, “Yıllardır kahvehane işletiyorum. Mahalledeki kasaplar nedeniyle müşteri sayımızda iyidir. Son zamanlarda tek başıma yetişemez olunca. Eşim Veciha’da bana yardımcı olmaya başladı. Şimdi birlikte çalışıyoruz. Çayımız çok beğeniliyor. İşimizi severek yapıyoruz” dedi.