Burhaniye’de karı kocanın eserleri ilgi gördü

İstanbul Sanat Merkezi’nde eğitim aldıklarını anlatan Musa Doğan, ürünleri büyüklüğüne göre 15 ile 250 lira arasında fiyatlarla sattığını söyledi.

İstanbul’dan gelen Musa Doğan ve Yeter Doğan çifti, yaptıkları tekstil ticaretinin yanı sıra evlerinde ürettikleri ahşap boyama ürünlerini Ören sahilinde sattı. Boş durmayı sevmediğini anlatan 48 yaşındaki Musa Doğan,” Tekstil işiyle uğraşıyoruz. Ancak, çeşitli elişleri yapmayı da seviyoruz. Bunun için İstanbul Sanat Merkezi’nin açtığı ahşap boyama kurslarına katılarak belge aldık. Ürettiklerimizi burada satmaya çalışıyoruz. Üretmeye devam edeceğiz” dedi.