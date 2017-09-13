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13 Eylül 2017 13:15

Burhaniye’de karı kocanın eserleri ilgi gördü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Musa Doğan ve eşi Yeter Doğan’ın hazırladığı ahşap boyama ürünler ilgi gördü.

Burhaniye’de karı kocanın eserleri ilgi gördü

13 Eylül 2017 13:15

İstanbul Sanat Merkezi’nde eğitim aldıklarını anlatan Musa Doğan, ürünleri büyüklüğüne göre 15 ile 250 lira arasında fiyatlarla sattığını söyledi.


İstanbul’dan gelen Musa Doğan ve Yeter Doğan çifti, yaptıkları tekstil ticaretinin yanı sıra evlerinde ürettikleri ahşap boyama ürünlerini Ören sahilinde sattı. Boş durmayı sevmediğini anlatan 48 yaşındaki Musa Doğan,” Tekstil işiyle uğraşıyoruz. Ancak, çeşitli elişleri yapmayı da seviyoruz. Bunun için İstanbul Sanat Merkezi’nin açtığı ahşap boyama kurslarına katılarak belge aldık. Ürettiklerimizi burada satmaya çalışıyoruz. Üretmeye devam edeceğiz” dedi.




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