Burhaniye’de Kaymakam Öner; Galatasaraylıları kabul etti

Galatasaraylılar, Öner’i yapılacak olan şampiyonluk kutlama programına davet ettiler.

Konuklarını makamında kabul eden Kaymakam Hüseyin Öner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kendisi de iyi bir Galatasaray taraftarı olan Kaymakam Öner, Burhaniye Galatasaraylılar Derneğinin yeni kurulmasına rağmen cemiyet hayrına işler yapan, sporun birleştirici, bir araya getiren gücünü kullanarak sosyal sorumluluk alanlarında da iyi işler yapma gayretinde olan önemli bir dernek olduğunu ifade etti. Dernek yöneticileri, Kaymakam Öner adına hazırlanan Galatasaray takımı taraftar formasını takdim ettiler. Kaymakam Öner, Burhaniye Galatasaraylılar Derneği yöneticilerine teşekkür etti.