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27 Temmuz 2018 10:32

Burhaniye’de Kaymakam Öner; Galatasaraylıları kabul etti

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, faaliyet yürüten sivil toplum örgütlerinden olan Burhaniye Galatasaraylılar Derneği yöneticileri, Kaymakam Hüseyin Öner’i ziyaret etti.

Burhaniye’de Kaymakam Öner; Galatasaraylıları kabul etti

27 Temmuz 2018 10:32

Galatasaraylılar, Öner’i yapılacak olan şampiyonluk kutlama programına davet ettiler.


Konuklarını makamında kabul eden Kaymakam Hüseyin Öner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kendisi de iyi bir Galatasaray taraftarı olan Kaymakam Öner, Burhaniye Galatasaraylılar Derneğinin yeni kurulmasına rağmen cemiyet hayrına işler yapan, sporun birleştirici, bir araya getiren gücünü kullanarak sosyal sorumluluk alanlarında da iyi işler yapma gayretinde olan önemli bir dernek olduğunu ifade etti. Dernek yöneticileri, Kaymakam Öner adına hazırlanan Galatasaray takımı taraftar formasını takdim ettiler. Kaymakam Öner, Burhaniye Galatasaraylılar Derneği yöneticilerine teşekkür etti.




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