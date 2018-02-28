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28 Şubat 2018 14:26

Burhaniye’de Kaymakam Öner öğrencilere kitap dağıttı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner’in başlattığı ”Kitaplar Bizden Okumak Sizden” kampanya ile 781 öğrenciye kitap dağıtımı yapıldı.

Burhaniye’de Kaymakam Öner öğrencilere kitap dağıttı

28 Şubat 2018 14:26

İlçe genelinde uygulanan Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme (BENGİ) projesi kapsamında, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, ilçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Selçuk Çiftçi’nin katılımlarıyla Hürriyet Ortaokulunda öğrencilere okuma kitabı dağıtıldı.


Proje kapsamında, Burhaniye Kaymakamlığınca tedarik edilen ilkokul düzeyinde 171, ortaokul düzeyinde 362 ve lise düzeyinde 248 olmak üzere toplamda 781 adet okuma kitabı dağıtıldı. Kaymakam Öner, öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklar önünde engel teşkil eden imkansızlıkların aşılmasının hedeflendiğini söyledi. Kitap dağıtım programının ardından Hürriyet Ortaokulu öğrencileri ile okuma etkinliği de gerçekleştiren Kaymakam Öner öğrenciler ile yaptığı sohbette kitapların hayatımız için önemine değinerek, “Kitaplar insanları geliştiren, her zaman zinde kılan, sadık birer dosttur. Yaşamımızı değiştiren, düşüncelerimizi ve ideallerimizi şekillendiren yanı başımızdaki bu dostumuzu yalnız bırakmamalıyız. Onları her fırsatta okumamız gerekmektedir. Bu kapsamda tüm imkan ve gayretlerimizle her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Kitap okuma alışkanlıklarımızı aksatmayalım” dedi.




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