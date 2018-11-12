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Burhaniye'de Kaymakam Öner öğrencileri ağırladı

Burhaniye ilçesinde, Kaymakamı Hüseyin Öner, Kariyer Günleri ve Şehrimizi Tanıyalım dersi kapsamında Bahçelievler Şehit Pilot Erdem Mut Ortaokulu 6.

sınıf öğrencilerini kaymakamlık makamında ağırladı. Öğrencilerin hem kaymakamlık mesleği hem de devletin işleyişi ile ilgili merak ettiği soruları cevaplayan Öner, öğrencilerle söyleşi tadında keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.


Ayrıca kitap okumanın öğrenmeye pozitif etkilerine dikkat çekerek öğrencilere kitap okuma tavsiyesinde bulunan Kaymakam Öner, “Öğrenmekten keyif alarak, öğrenmeyi severek yaşayan gençlerimizi güzel gelecekler bekliyor. Öğretmenlerinize ve sizlere teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

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