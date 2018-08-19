Burhaniye‘de Kaymakam Öner trafik denetimine katıldı sürücüleri uyardı

Kaymakam Hüseyin Öner’de Çanakkale-İzmir karayolundaki trafik denetimlerine katılırken sürücülere uyarılarda bulundu.

Kaymakam Öner, çocuklardan anne ve babalarını uyarmalarını istedi.Yurt genelinde 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile birlikte trafik yoğunluğu artarken, trafik denetimleri de yoğunlaştı.Burhaniye’de, trafik ekipleri, ilçenin içinden geçen Çanakkale-İzmir karayolunda denetimlerini artırdı. İlçe girişinde yapılan denetimlere, Kaymakam Hüseyin Öner ve İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan’da katıldı. Sürücülerle sohbet eden Kaymakam Öner, uyarılarda bulundu ve bayramlarını kutladı. Kaymakam Öner, denetimlerin bayram sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Sürücüler de uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Sürücülere uyarıcı broşürler dağıtıldı. Kaymakam Öner, uygulama ile bilgiler verdi. Kaymakam Öner, “Bütün ülkemizde olduğu gibi Burhaniye’de de trafik ekipleri uygulama yapıyor. Bizde Sayın İçişleri bakanımızın ve Sayın valimizin yine bizzat kendilerinin de takip ettiği kırmızı düdük kampanyasını, bu denetim çalışmasını, hem yerinde görmek hem de kırmızı düdük kampanyasıyla ilgili sürücüleri bilgilendirmek, çocuklarımızın fahri trafik polisi kılmaya yönelik uygulamayı yerinde görmek istedik. Bende bu gün Burhaniye Kaymakamı olarak Burhaniye sınırları içersinde trafik güvenliğine ilişkin uygulama yapan polis memuru, trafik polisi arkadaşlarımızın uygulamasına emniyet müdürümüzle birlikte katıldık. Hem memur arkadaşlarımızın trafik güvenliğine ilişkin uygulamalarını gözlemliyoruz, hem kendimiz bizzat hatırlatmalarda bulunuyoruz. Sürücülerimizle kısa sohbetler yapıyoruz. İyi bayramlar dileğinde bulunuyoruz. Ve çocuklarımıza kırmızı düdük kampanyası ile ilgili hatırlatmalarda bulunuyoruz. Eğer, sürücü olan anne ve babaları. ya da yakınları bir hata yaparsa, hız sınırlarını aşarsa, araç sürerken cep telefonu ile konuşurlarsa, sigara içerlerse, emniyet kemerini bağlamazlarsa, ve benzeri hatalar yaparlarsa, bu bayramda onların trafik polisi olduklarını hatırlatıyoruz” dedi.